Βραζιλία: Ο Νεϊμάρ στην προεπιλογή του Αντσελότι για τα φιλικά με Γαλλία και Κροατία

Ο Νεϊμάρ περιλαμβάνεται στην προεπιλογή του Κάρλο Αντσελότι για τους φιλικούς αγώνες της Βραζιλίας στη Βοστώνη, εναντίον της Γαλλίας (26 Μαρτίου) και της Κροατίας (1 Απριλίου).

Αυτό αναφέρει το βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης O’ Globo, σημειώνοντας ότι σχεδόν τρεις σχεδόν μήνες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026 (11/6-19/7) ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν περιλαμβάνεται στην εκτεταμένη αποστολή του Κάρλο Αντσελότι.

Αυτό είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τον Νεϊμάρ, ο οποίος αρχικά κλήθηκε από τον Αντσελότι τον Αύγουστο του 2025, πριν τελικά μείνει εκτός λόγω τραυματισμού στον μηρό που υπέστη λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της ομάδας.

«Είναι αναμφίβολα ο πιο ταλαντούχος Βραζιλιάνος παίκτης. Είχε ένα μικρό σωματικό πρόβλημα και ανέκαμψε αρκετά γρήγορα. Αλλά θέλω να είναι πλήρως υγιής για να μπορεί να παίξει. Θα είναι σε θέση να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο εάν είναι σωματικά υγιής. Από τεχνικής άποψης, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Στόχος του πρέπει να είναι να είναι έτοιμος τον Ιούνιο», δήλωσε ο Κάρλο Αντσελότι στην L'Équipe τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Μαστιζόμενος από τραυματισμούς από την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν για την Αλ-Χιλάλ κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού του 2023, ο 34χρονος κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της «Σελεσάο» (79 γκολ σε 128 συμμετοχές) δεν έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας από τις 18 Οκτωβρίου 2023 (ήττα με 2-0 εναντίον της Ουρουγουάης), όταν υπέστη ρήξη χιαστού συνδέσμου.

Επέστρεψε από έναν ακόμη τραυματισμό στο γόνατο, ο 34χρονος επιθετικός μέσος της Σάντος, επέστρεψε στο γήπεδο στις 16 Φεβρουαρίου. Σκοράροντας δύο γκολ εναντίον της Βάσκο ντα Γκάμα, ο Νεϊμάρ παραμένει αισιόδοξος για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι.

Αυτός είναι ένας τελευταίος σημαντικός στόχος για τον Βραζιλιάνο, ο οποίος έχει ήδη αναφέρει την πιθανότητα να αποσυρθεί στο τέλος της χρονιάς.

Ο 66χρονος Ιταλός προπονητής της Βραζιλίας, ο οποίος θα αναλάβει την εθνική ομάδα της Βραζιλίας τον Μάιο του 2025, θα ανακοινώσει την τελική του αποστολή τη Δευτέρα 16 Μαρτίου. Πριν από αυτό, θα ταξιδέψει στο Μιρασόλ τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/3), για να παρακολουθήσει τον παίκτη εν δράσει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πρωταθλήματος.