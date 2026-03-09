Η μπάλα στα χέρια των «πράσινων» παικτών

Ο Παναθηναϊκός πάτησε μία ακόμα «μπανανόφλουδα», γνώρισε την τέταρτη ήττα του στο πρωτάθλημα και πλέον οι παίκτες του «τριφυλλιού» πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Μια ακόμα δύσκολη Δευτέρα ξημέρωσε για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη EuroLeague, ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο «Ιβανώφειο».

Και αν οι περισσότεροι περίμεναν να δουν τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να αντιδρούν, διαψεύστηκαν. Γιατί οι «πράσινοι» μπορεί να ξεκίνησαν ιδανικά το ματς, να προηγήθηκαν με 21 πόντους και να είχαν την ευκαιρία να το «καθαρίσουν», όμως για κάποιον ανεξήγητο λόγο τράβηξαν… χειρόφρενο, έπαιξαν με τη φωτιά και εν τέλει… κάηκαν. Για μία ακόμα φορά τη φετινή σεζόν.

Ο Ηρακλής πήρε μια τεράστια νίκη, μετά από 21 χρόνια και ο Παναθηναϊκός βυθίστηκε ακόμα περισσότερο στην «εσωστρέφεια».

Τη στιγμή που οι «πράσινοι» παραπατάνε στη EuroLeague, τα πράγματα στη Stoiximan GBL δεν είναι καλύτερα. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μετράει ήδη 4 ήττες και την προσεχή Κυριακή έχει… ντέρμπι στο Telekom Center Athens που θα κρίνει τη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου.

Το πρόγραμμα της ομάδας και στα δύο μέτωπα, μπορεί να δείχνει βατό, αλλά η εικόνα που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια του δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας.

Ένας κανονικός Παναθηναϊκός είναι το απόλυτο φαβορί για το ματς με την ΑΕΚ.

Ένας κανονικός Παναθηναϊκός είναι το απόλυτο φαβορί για τα παιχνίδια που ακολουθούν στη EuroLeague και θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τελικό πλασάρισμα της ομάδας του Αταμάν στην κατάταξη.

Τα 4 επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού

12 Μαρτίου Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις 22:00

20 Μαρτίου Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας 21:15

24 Μαρτίου Ντουμπάι-Παναθηναϊκός -

27 Μαρτίου Παναθηναϊκός-Μονακό 21:15

Με τον Εργκίν Αταμάν να έχει δεχθεί πολλάκις στο παρελθόν σκληρή αλλά συνάμα δίκαια κριτική, τώρα οι παίκτες είναι εκείνοι που θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι παίκτες οι οποίοι μέχρι στιγμής (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) δεν έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν το πραγματικό τους πρόσωπο και τις πραγματικές τους δυνατότητες. Δεν έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν μια σταθερότητα και μια συνέπεια στο παιχνίδι τους.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Εργκίν Αταμάν, στην προσπάθειά του να αλλάξει το κλίμα και την εικόνα της ομάδας, έχει ρίξει νερό στο… κρασί του, έχει κάνει συμβιβασμούς, έχει αλλάξει λογική. Τώρα όμως αυτοί που πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάρουν την κατάσταση και τη μπάλα στα χέρια τους είναι οι παίκτες. Οι κορυφαίοι παίκτες της Ευρώπης, οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες της Ευρώπης. Οι παίκτες που μοιάζουν να είναι οι μόνοι που θα μπορούσαν να κάνουν μια τέτοια, ολική ανατροπή δεδομένων.