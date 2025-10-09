Ομάδες

Επίσημο το διαζύγιο του Σφαιρόπουλου με τον Ερυθρό Αστέρα
Onsports Team 09 Οκτωβρίου 2025, 13:58
EUROLEAGUE

Επίσημο το διαζύγιο του Σφαιρόπουλου με τον Ερυθρό Αστέρα

Τέλος και επίσημα από την ομάδα του Βελιγραδίου ο Έλληνας τεχνικός, έπειτα από ανακοίνωση της διοίκησης του Αστέρα. 

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα αποτελεί και επίσημα πλέον ο Γιάννης Σφαιρόπουλος. 

Έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου ο Έλληνας τεχνικός έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Βελιγραδίου, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις φήμες που ήθελαν τις δύο πλευρές να έχουν ολοκληρώσει την επαγγελματική τους σχέδη εδώ και κάποιο καιρό. 



