Δούκας: «Σήμερα μπήκε η πρώτη κερκίδα» - Ιστορική ημέρα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού
Με σταθερούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στον Βοτανικό, με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού να μπαίνει πλέον σε φάση τοποθέτησης κερκίδων.
Όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τοποθετήθηκε η πρώτη κερκίδα του γηπέδου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του έργου. Παράλληλα, μέσα στην ίδια ημέρα προβλέπεται η τοποθέτηση συνολικά 15 τμημάτων κερκίδων.
«Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα. Σήμερα μπήκε η πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο και μέσα στην ημέρα τοποθετούνται συνολικά 15. Το έργο προχωρά δυναμικά και μας γεμίζει αισιοδοξία. Συνεχίζουμε δυνατά!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων.