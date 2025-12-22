Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Δούκας: «Σήμερα μπήκε η πρώτη κερκίδα» - Ιστορική ημέρα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού
Onsports Team 22 Δεκεμβρίου 2025, 13:23
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Δούκας: «Σήμερα μπήκε η πρώτη κερκίδα» - Ιστορική ημέρα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Με σταθερούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στον Βοτανικό, με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού να μπαίνει πλέον σε φάση τοποθέτησης κερκίδων.

Όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τοποθετήθηκε η πρώτη κερκίδα του γηπέδου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του έργου. Παράλληλα, μέσα στην ίδια ημέρα προβλέπεται η τοποθέτηση συνολικά 15 τμημάτων κερκίδων.

«Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα. Σήμερα μπήκε η πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο και μέσα στην ημέρα τοποθετούνται συνολικά 15. Το έργο προχωρά δυναμικά και μας γεμίζει αισιοδοξία. Συνεχίζουμε δυνατά!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων.



Ροή ειδήσεων

NBA
Το σχέδιο FIBA και NBA παίρνει «σάρκα και οστά»: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες
20 λεπτά πριν Το σχέδιο FIBA και NBA παίρνει «σάρκα και οστά»: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Επίσημο! Στον «ερυθρόλευκο» πάγκο έως το 2027 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
57 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Επίσημο! Στον «ερυθρόλευκο» πάγκο έως το 2027 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Θα είμαι καλύτερος στο δεύτερο μέρος της σεζόν» - Η υπόσχεση του Γιόβιτς | Σε άδεια οι παίκτες
1 ώρα πριν ΑΕΚ: «Θα είμαι καλύτερος στο δεύτερο μέρος της σεζόν» - Η υπόσχεση του Γιόβιτς | Σε άδεια οι παίκτες
SUPER LEAGUE
Δούκας: «Σήμερα μπήκε η πρώτη κερκίδα» - Ιστορική ημέρα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού
2 ώρες πριν Δούκας: «Σήμερα μπήκε η πρώτη κερκίδα» - Ιστορική ημέρα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved