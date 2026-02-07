Λεβαδειακός: Η αποστολή για το ματς με τον ΟΦΗ

Onsports Team

Χωρίς Λοντίγκιν, Τσοκάι, Μάγκνουσον και Λαγιούς η ομάδα της Βοιωτίας στο ματς της Κρήτης.

Ο Λεβαδειακός είναι έτοιμος για τον κυριακάτικο (8/2, 17:00) αγώνα με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League.

Μετά την προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Νίκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την αποστολή η οποία ταξίδεψε στην Κρήτη. Σε αυτή δεν μετέχουν ο Λοντίγκιν (τιμωρημένος), ο Τσοκάι, ενώ παραμένουν εκτός Μάγκνουσον και Λαγιούς.

Στην αποστολή του Λεβαδειακού βρίσκονται οι εξής ποδοσφαιριστές:

Άνακερ, Σουρδής, Βαλληνδράς, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Φίλων, Μανθάτης, Κορνέζος, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.