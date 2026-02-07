ΟΦΗ: Με Αθανασίου και Ρομάνο κόντρα στον Λεβαδειακό

Onsports Team

Τα δύο τελευταία αποκτήματα της ομάδας της Κρήτης, στην αποστολή για πρώτη φορά ενόψει του αγώνα με την ομάδα της Βοιωτίας.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία για τον κυριακάτικο (8/2, 17:00) αγώνα πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 20ης ημέρας της Super League.

Ο Χρήστος Κόντης πήρε στην αποστολή και τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, τους Νίκο Αθανασίου και Τιάγκο Ρομάνο.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Άαρον Ισέκα (αποφόρτιση) και ο Χουάν Νέιρα (ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού). Ο Τιάγκο Νους είναι τιμωρημένος, όπως επίσης οι Ζήσης Καραχάλιος, Μάνουελ Καλαφάτης, Λευτέρης Κοντεκάς, Μανώλης Χνάρης.

Την αποστολή των Ηρακλειωτών αποτελούν οι:

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Φούντας, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια και Σαλσέδο.