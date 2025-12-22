Ομάδες

Γιάννης Αντετοκούνμπο: No Giannis, no party για τους Μπακς – Μόλις μια νίκη σε έξι αγώνες!
AP Photo/Aaron Gash
Onsports Team 22 Δεκεμβρίου 2025, 11:53
NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: No Giannis, no party για τους Μπακς – Μόλις μια νίκη σε έξι αγώνες!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στα…pits κι η σεζόν των Μιλγουόκι Μπακς εξελίσσεται σε εφιάλτης, μετρώντας ρεκόρ 1-5 το διάστημα που αγωνίζονται δίχως τον «Greek Freak».

Τα «Ελάφια» έδειξαν άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στους Τίμπεργουλφς, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Οι Μπακς γνώρισαν στη Μινεάπολις την τρίτη σερί ήττα τους και πέμπτη στα έξι ματς που αγωνίζονται δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ με θλάση στη δεξιά γάμπα στις 3 Δεκεμβρίου.

Το Μιλγουόκι έχει ρεκόρ 11-18 κι έχασε κι άλλο έδαφος στην προσπάθεια του να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα της Ανατολής, με τους δέκατους Μπουλς να είναι στο 13-15.

Οι αγώνες που έχουν δώσει οι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

  1. Μιλγουόκι – Φιλαδέλφεια 101-116
  2. Ντιτρόιτ – Μιλγουόκι 124-112
  3. Μιλγουόκι – Βοστώνη 116-101
  4. Μπρούκλιν – Μιλγουόκι 127-82
  5. Μιλγουόκι – Τορόντο 105-111
  6. Μινεσότα – Μιλγουόκι 103-100

Giannis Antetokounmpo says he’s ‘locked in’ on rehab while agent speaks with Bucks | NBA on ESPN



