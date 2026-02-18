Ζαφείρης: «Ανυπομονούσα να έρθω στον ΠΑΟΚ»

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο άσος του «Δικέφαλου του Βορρά» εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον πρώτο αγώνα των play offs του Europa League με τη Θέλτα και στάθηκε στις πρώτες του εντυπώσεις από την ομάδα, ξεκαθαρίζοντας πως το… όπλο της είναι πως είναι μία οικογένεια.

Χαρακτηριστικά, ο Έλληνας μέσος μίλησε για:

Τις αναφορές του Λουτσέσκου των διαφορών που έχει με την Σλάβια και στο πόσο έχει προσαρμοστεί στον ΠΑΟΚ: «Σε κάθε προπόνηση γίνομαι καλύτερος και προσαρμόζομαι ολοένα και περισσότερο. Σίγουρα η προηγούμενη ομάδα μου έπαιζε ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Αισθάνομαι κάθε μέρα και καλύτερος και εντάσσομαι στην ομάδα, φυσικά βοηθάει πάρα πολύ το ότι αρχίζω να παίζω και να βελτιώνομαι».

Την εμπειρία του στο Champions League αν μπορεί να βοηθήσει: «Δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με την εμπειρία μιας ομάδας. Είναι κυρίως σε τι κατάσταση βρίσκεται ανάλογα με την περίοδο. Έχει σημασία ποια είναι η φόρμα της κάθε ομάδας».

Το αν παίζει ρόλο η έδρα και αν μπορεί να δώσει ώθηση η Τούμπα: «Κάθε ματς στην Τούμπα μας δίνει εξτρά ώθηση ο κόσμος. Έχει σημασία να παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο και μας δίνει ενέργεια. Μας δίνει πολύ βοήθεια, αλλά έχουμε δείξει ότι μπορούμε να σταθούμε εκτός έδρας».

Το πιο δυνατό στοιχείο του ΠΑΟΚ: «Το νούμερο ένα, είναι ότι είμαστε μια οικογένεια. Μετά σίγουρα οι ικανότητες των παικτών. Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε μια γροθιά όλοι μαζί. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα στο γήπεδο, αλλά μετράει το κλίμα».

Το πως είναι το πρώτο του διάστημα στον ΠΑΟΚ: «Ανυπομονούσα από το καλοκαίρι να έρθω! Να πω την αλήθεια πως ότι είχα στο μυαλό μου, έτσι ήταν. Αυτά που σκεφτόμουν, βρήκα. Όλα εδώ είναι τέλεια, είμαι πολύ χαρούμενος για όσα βρήκα εδώ. Τους συμπαίκτες, το επιτελείο, ο κόσμος. Όλα είναι ιδανικά».

Τις απουσίες του ΠΑΟΚ και πως το περιμένει: «Σίγουρα όσοι δεν θα παίξουν βοηθούν την ομάδα, αλλά και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε με την ποιότητα μας. Όλοι ξέρουμε το πλάνο του προπονητή και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το 100% για να κερδίσουμε αυτό τον σημαντικό αγώνα».