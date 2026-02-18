«PICK ΄N ROLL»: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή της COSMOTE TV

Onsports Team

Η εκπομπή « PICK ΄N ROLL» της COSMOTE TV έρχεται απόψε (Τετάρτη 18/02, 21:30, COSMOTE SPORT 4HD) με αποκλειστική συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο και πλούσιο παρασκήνιο από το φετινό NBA All-Star Weekend στην Καλιφόρνια.

Ο αστέρας των Μπακς μιλά στον Ρήγα Δάρδαλη για το μέλλον του στην ομάδα του Μιλγουόκι, για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον Άρη, καθώς και για την Εθνική ομάδα.

Επιπλέον, τρεις θρύλοι του NBA, οι Ρέτζι Μίλερ, Τρέισι Μακ Γκρέιντι και Καρμέλο Άντονι, εκφράζουν τις απόψεις τους στην κάμερα της COSMOTE TV για το αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα πρέπει να παραμείνει στους Μπακς.

Το πρόγραμμα της εκπομπής περιλαμβάνει και συνεντεύξεις με τον αστέρα των Σανς, Ντέβιν Μπούκερ και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και νυν βοηθό προπονητή των Ράπτορς, Μάικ Μπατίστ, οι οποίοι αναφέρονται στο νέο απόκτημα των «πρασίνων», Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.