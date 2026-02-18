Με παρέμβαση Λιόλιου στην Επιτροπή Δεοντολογίας το Μαρούσι

Onsports Team

Η ΕΟΚ σε χρόνο ρεκόρ παρέπεμψε την ΚΑΕ των βορείων προαστίων στην Επιτροπή Δεοντολογίας, για την ανακοίνωση που εξέδωσε ως απάντηση στην ανάρτηση του Δήμου Ντικούδη.

Η ΚΑΕ Μαρούσι μέσω επίσημης ανακοίνωσής της, απάντησε στον Δήμο Ντικούδη και την ανάρτηση που είχε κάνει κατά του προπονητή της, υπερασπιζόμενος την ΕΟΚ.

Σε αυτή την περίπτωση, τα… αντανακλαστικά της Ομοσπονδίας ήταν άμεσα. Με παρέμβαση του ίδιου του Βαγγέλη Λιόλιου μάλιστα, η ΚΑΕ των βορείων προαστίων παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Μια και η ανακοίνωση κρίθηκε ως συκοφαντική και προσβλητική κατά μέλους της ΕΟΚ.

Προφανώς τα μέλη της ΕΟΚ μπορούν να λένε ό,τι θέλουν για όποιον θέλουν χωρίς την παραμικρή συνέπεια, όμως αν τολμήσει κανείς να απαντήσει παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας.