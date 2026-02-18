Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Με παρέμβαση Λιόλιου στην Επιτροπή Δεοντολογίας το Μαρούσι
Onsports Team 18 Φεβρουαρίου 2026, 17:05
BASKET LEAGUE

Με παρέμβαση Λιόλιου στην Επιτροπή Δεοντολογίας το Μαρούσι

Η ΕΟΚ σε χρόνο ρεκόρ παρέπεμψε την ΚΑΕ των βορείων προαστίων στην Επιτροπή Δεοντολογίας, για την ανακοίνωση που εξέδωσε ως απάντηση στην ανάρτηση του Δήμου Ντικούδη.

Η ΚΑΕ Μαρούσι μέσω επίσημης ανακοίνωσής της, απάντησε στον Δήμο Ντικούδη και την ανάρτηση που είχε κάνει κατά του προπονητή της, υπερασπιζόμενος την ΕΟΚ.

Σε αυτή την περίπτωση, τα… αντανακλαστικά της Ομοσπονδίας ήταν άμεσα. Με παρέμβαση του ίδιου του Βαγγέλη Λιόλιου μάλιστα, η ΚΑΕ των βορείων προαστίων παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Μια και η ανακοίνωση κρίθηκε ως συκοφαντική και προσβλητική κατά μέλους της ΕΟΚ.

Προφανώς τα μέλη της ΕΟΚ μπορούν να λένε ό,τι θέλουν για όποιον θέλουν χωρίς την παραμικρή συνέπεια, όμως αν τολμήσει κανείς να απαντήσει παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

 



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Μπενφίκα: Στην… κόντρα για Βινίσιους - «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της Ρεάλ για Πρεστιάνι»
5 λεπτά πριν Μπενφίκα: Στην… κόντρα για Βινίσιους - «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της Ρεάλ για Πρεστιάνι»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Με την Ακρόπολη στο στήθος ο Παναθηναϊκός
28 λεπτά πριν Με την Ακρόπολη στο στήθος ο Παναθηναϊκός
ΜΠΑΣΚΕΤ
LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ο προημιτελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας
41 λεπτά πριν LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ο προημιτελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας
BASKET LEAGUE
Ζιάγκος: «Η εικόνα μας δεν μας τιμά ως ομάδα»
57 λεπτά πριν Ζιάγκος: «Η εικόνα μας δεν μας τιμά ως ομάδα»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved