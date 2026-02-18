Ομάδες

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Χωρίς Μεϊτέ η προπόνηση του «Δικεφάλου»
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 18 Φεβρουαρίου 2026, 18:23
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Χωρίς Μεϊτέ η προπόνηση του «Δικεφάλου»

Ο Σουαλιό Μεϊτέ έμεινε εκτός προπόνησης του ΠΑΟΚ την Τετάρτη (18/02), ενόψει του πρώτου αγώνα με τη Θέλτα για τα playoffs του Europa League.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης που ακολουθείται, ο Γάλλος μέσος έμεινε εκτός κι ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα.

Ο Μεϊτέ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο ισχίο και με δεδομένη τη σημερινή (18/02) απουσία του, η συμμετοχή του στην αυριανή (19/2, 19:45) αναμέτρηση συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους τραυματίες, οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Λούκα Ιβανούσετς ξεκίνησαν και σήμερα το πρόγραμμα με ατομικό στο γήπεδο, ενώ οι Δημήτρης Πέλκας και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν τη θεραπεία τους.



