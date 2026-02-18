Ομάδες

LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ο προημιτελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 18 Φεβρουαρίου 2026, 19:45
ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ο προημιτελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

Δείτε LIVE το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, για τα προημιτελικά του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Αποστολή στο Ηράκλειο: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο σημαντικότερο παιχνίδι της δεύτερης ημέρας των προημιτελικών στη διοργάνωση που διεξάγεται στην Κρήτη.

Οι δύο ομάδες θα παλέψουν στο παρκέ του κλειστού στο Ηράκλειο με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά και τη συνέχιση της πορείας προς το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας.

Εκείνη που θα επικρατήσει θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή, ο οποίος, νωρίτερα, επικράτησε 93-65 της Μυκόνου.  

Εκτός της εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR έμειναν οι Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ. Αντίθετα, κανονικά στην διάθεσή του Εργκίν Αταμάν βρίσκονται οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με το τριφύλλι στο στήθος.

Δείτε LIVE το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ



CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Τρομακτική στιγμή με Πιρόλα, Ρέτσο | Βίντεο με τη σφοδρή σύγκρουσή τους
10 λεπτά πριν Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Τρομακτική στιγμή με Πιρόλα, Ρέτσο | Βίντεο με τη σφοδρή σύγκρουσή τους
BASKET LEAGUE
Αταμάν: «Εμείς έχουμε στόχο το τέλος της σεζόν»
24 λεπτά πριν Αταμάν: «Εμείς έχουμε στόχο το τέλος της σεζόν»
BASKET LEAGUE
Χέιζ-Ντέιβις: «Μπορώ καλύτερα στα ριμπάουντ, έχω κοιμηθεί 6 ώρες σε τρεις μέρες»
50 λεπτά πριν Χέιζ-Ντέιβις: «Μπορώ καλύτερα στα ριμπάουντ, έχω κοιμηθεί 6 ώρες σε τρεις μέρες»
BASKET LEAGUE
Αταμάν: «Όταν είμαστε στο 100% παίζουμε εξαιρετικό μπάσκετ»
58 λεπτά πριν Αταμάν: «Όταν είμαστε στο 100% παίζουμε εξαιρετικό μπάσκετ»
