LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Ο προημιτελικός του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

Αποστολή στο Ηράκλειο: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο σημαντικότερο παιχνίδι της δεύτερης ημέρας των προημιτελικών στη διοργάνωση που διεξάγεται στην Κρήτη.

Οι δύο ομάδες θα παλέψουν στο παρκέ του κλειστού στο Ηράκλειο με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά και τη συνέχιση της πορείας προς το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας.

Εκείνη που θα επικρατήσει θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή, ο οποίος, νωρίτερα, επικράτησε 93-65 της Μυκόνου.

Εκτός της εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR έμειναν οι Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ. Αντίθετα, κανονικά στην διάθεσή του Εργκίν Αταμάν βρίσκονται οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με το τριφύλλι στο στήθος.

