Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Το βάπτισμα του πυρός με το τριφύλλι στο στήθος (pics, vids)

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πάτησε για πρώτη φορά παρκέ με το τριφύλλι στο στήθος, λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περιόδου και το ONSPORTS σας παρουσιάζει τις πρώτες του στιγμές με την Ακρόπολη στη φανέλα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπορεί να μας έχει συνηθίσει να κάνει τα κορυφαία μεταγραφικά μπαμ του των καλοκαιριών, τώρα αποφάσισε να κάνει το ίδιο και τον χειμώνα.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει πραγματικότητα μια τεράστια μεταγραφή, ντύνοντας στα πράσινα τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός του "τριφυλλιού" έκανε το ντεμπούτο του απόψε στα "Δύο Αοράκια" και σε λιγότερο από δέκα λεπτά συμμετοχής, στο πρώτο μέρος κόντρα στον ΠΑΟΚ, έχει προλάβει να δείξει την απίστευτη ποιότητά του.

Τo ONSPORTS σας παρουσιάζει τις πρώτες του στιγμές με το τριφύλλι και την Ακρόπολη στο στήθος.