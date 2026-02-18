Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Το βάπτισμα του πυρός με το τριφύλλι στο στήθος (pics, vids)
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 18 Φεβρουαρίου 2026, 20:55
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Το βάπτισμα του πυρός με το τριφύλλι στο στήθος (pics, vids)

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πάτησε για πρώτη φορά παρκέ με το τριφύλλι στο στήθος, λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περιόδου και το ONSPORTS σας παρουσιάζει τις πρώτες του στιγμές με την Ακρόπολη στη φανέλα. 

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπορεί να μας έχει συνηθίσει να κάνει τα κορυφαία μεταγραφικά μπαμ του των καλοκαιριών, τώρα αποφάσισε να κάνει το ίδιο και τον χειμώνα. 

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει πραγματικότητα μια τεράστια μεταγραφή, ντύνοντας στα πράσινα τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. 

Ο Αμερικανός του "τριφυλλιού" έκανε το ντεμπούτο του απόψε στα "Δύο Αοράκια" και σε λιγότερο από δέκα λεπτά συμμετοχής, στο πρώτο μέρος κόντρα στον ΠΑΟΚ, έχει προλάβει να δείξει την απίστευτη ποιότητά του. 

Τo ONSPORTS σας παρουσιάζει τις πρώτες του στιγμές με το τριφύλλι και την Ακρόπολη στο στήθος. 

 

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | Καθολική αποθέωση για τον Χέιζ-Ντέιβις στην είσοδο του στο ματς

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | Με fadeaway το πρώτο καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις με την πράσινη φανέλα



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Ο Τζόλης κράτησε όρθια την Μπριζ, εντυπωσιακή Μπόντο/Γκλιμτ
1 ώρα πριν Champions League: Ο Τζόλης κράτησε όρθια την Μπριζ, εντυπωσιακή Μπόντο/Γκλιμτ
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Ο Σικ «ξεθώριασε» τις ελπίδες για τους «16» του Champions League
1 ώρα πριν Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Ο Σικ «ξεθώριασε» τις ελπίδες για τους «16» του Champions League
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μπάσκετ Γυναικών: Εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό
2 ώρες πριν Μπάσκετ Γυναικών: Εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Δείτε τα γκολ του αγώνα των playoffs του Champions League
2 ώρες πριν Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Δείτε τα γκολ του αγώνα των playoffs του Champions League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved