Champions League: Η Νιουκάστλ «διέλυσε» την Καραμπάγκ με σούπερ Γκόρντον!

AP Photo

Οnsports Τeam

Με εντυπωσιακή εμφάνιση από το πρώτο ημίχρονο, η Νιούκαστλ συνέτριψε με 6-1 την Κάραμπαγκ στο Αζερμπαϊτζάν κι επί της ουσίας εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του UEFA Champions League.

Η αγγλική ομάδα «καθάρισε» την υπόθεση νίκη από το πρώτο 45λεπτο, πραγματοποιώντας μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της στη διοργάνωση και μετατρέποντας το δεύτερο μέρος σε τυπική διαδικασία.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Άντονι Γκόρντον, ο οποίος σημείωσε τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας συνολικά τα 10 στη διοργάνωση και ξεπερνώντας τον Άλαν Σίρερ στην κορυφή της σχετικής λίστας των σκόρερ του συλλόγου.

Η ρεβάνς στην Αγγλία (24/02, 22:00) αποκτά πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη Νιουκάστλ, ουσιαστικά, να έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στους «16» του Champions League.

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοχάλσκι, Σίλβα, Μουσταφαζάδα (22′ Μπολτ), Μεδίνα, Καφαρκουλίκεβ, Μπικάλιο, Γιάνκοβιτς, Αντράντε (46′ Χουσεϊνοφ), Μοντιέλ (85′ Μπόργκες), Ζουμπίρ (85′ Αντάι), Ντουράν (88′ Κιουρμπάνλι).

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Χολ, Μπερν, Τιό, Τρίπιερ (77′ Ζοέλινγκτον), Τονάλι, Γουίλοκ (68′ Ράμσεϊ), Ελάνγκα (68′ Μέρφι), Μπαρνς (87′ Νιβ), Βολτεμάντε, Γκόρντον (68′ Οσούλα).