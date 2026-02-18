Αταμάν: «Όταν είμαστε στο 100% παίζουμε εξαιρετικό μπάσκετ»

Onsports Team

Στη συγκέντρωση που είχε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR… ισοπέδωσε τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Final-8, «σφραγίζοντας» το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Ο Εργκίν Αταμάν στη δήλωσή του μετά το ματς, στάθηκε στη συγκέντρωση που είχε η ομάδα του για να φτάσει στην άνετη νίκη.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Είχαμε συγκέντρωση σήμερα και όταν είμαστε έτσι στο 100% παίζουμε εξαιρετικό μπάσκετ. Πλέον κοιτάμε τον ημιτελικό».