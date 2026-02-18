Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αταμάν: «Όταν είμαστε στο 100% παίζουμε εξαιρετικό μπάσκετ»
Onsports Team 18 Φεβρουαρίου 2026, 22:10
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Αταμάν: «Όταν είμαστε στο 100% παίζουμε εξαιρετικό μπάσκετ»

Στη συγκέντρωση που είχε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR… ισοπέδωσε τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Final-8, «σφραγίζοντας» το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Ο Εργκίν Αταμάν στη δήλωσή του μετά το ματς, στάθηκε στη συγκέντρωση που είχε η ομάδα του για να φτάσει στην άνετη νίκη.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Είχαμε συγκέντρωση σήμερα και όταν είμαστε έτσι στο 100% παίζουμε εξαιρετικό μπάσκετ. Πλέον κοιτάμε τον ημιτελικό».

 



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Ο Τζόλης κράτησε όρθια την Μπριζ, εντυπωσιακή Μπόντο/Γκλιμτ
1 ώρα πριν Champions League: Ο Τζόλης κράτησε όρθια την Μπριζ, εντυπωσιακή Μπόντο/Γκλιμτ
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Ο Σικ «ξεθώριασε» τις ελπίδες για τους «16» του Champions League
1 ώρα πριν Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Ο Σικ «ξεθώριασε» τις ελπίδες για τους «16» του Champions League
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μπάσκετ Γυναικών: Εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό
2 ώρες πριν Μπάσκετ Γυναικών: Εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Δείτε τα γκολ του αγώνα των playoffs του Champions League
2 ώρες πριν Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Δείτε τα γκολ του αγώνα των playoffs του Champions League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved