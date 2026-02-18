Χέιζ-Ντέιβις: «Μπορώ καλύτερα στα ριμπάουντ, έχω κοιμηθεί 6 ώρες σε τρεις μέρες»

Onsports Team

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR δεν ικανοποιήθηκε απ’ το εξαιρετικό ντεμπούτο που έκανε με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Πέτυχε 16 πόντους σε 16 λεπτά. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, όμως, δεν έμεινε ικανοποιημένος. Ήθελε καλύτερη συνεισφορά στα ριμπάουντ, ενώ αισθανόταν νυσταγμένος όπως είπε λόγω των μόλις 6 ωρών ύπνου στο τελευταίο τριήμερο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τις πρώτες του εντυπώσεις: «Δεν ξέρω. Πρέπει να δούμε το φιλμ, να δούμε αν ακολουθήσαμε το πλάνο. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές, μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Προσπαθώ να καταλάβω την άμυνα, την επίθεση, πώς να παίξω με τους συμπαίκτες μου. Αλλά αν κερδίζεις με 30 είναι καλή μέρα».

Για τη νέα του ομάδα: «Το potential και το ταλέντο είναι εκεί, στα χαρτιά ταλαντούχα ομάδα. Στόχος είναι να γίνει στο παρκέ. Προσπαθώ να μάθω, να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις και την ηγεσία μου για να βοηθήσω, να μάθω τα συστήματα, τους παίκτες. Όσο παίζουμε σκληρά θα έχουμε την ευκαιρία κάθε βράδυ».

Για την πρώτη του εμφάνιση: «Μπορώ να τα πάω καλύτερα στα ριμπάουντ. Πρώτο μου ματς μετά από καιρό. Είναι ωραίο να παίζεις μπάσκετ. Πρέπει να βρω ρυθμό. Έχω κοιμηθεί 6 ώρες τις τελευταίες 3 μέρες. Νυστάζω. Αφού κοιμηθώ, θα βρω τον ρυθμό μου και θα παίξω λίγο καλύτερα».

Για τον ημιτελικό: «Πρέπει να είμαστε επαγγελματίες. Να φροντίσουμε τα σώματά μας, να ξεκουραστούμε, να φάμε, να ενυδατωθούμε, να δούμε το σταφ, να κάνουμε μασαζ, ό,τι χρειάζεται και να προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα δύσκολο ματς».

Δείτε όσα έκανε ο Χέιζ-Ντέιβις στο ντεμπούτο του: