Αταμάν: «Εμείς έχουμε στόχο το τέλος της σεζόν»

Onsports Team

Οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR στη συνέντευξη Τύπου – Τι είπε ο Γιούρι Ζντοβτς για την ήττα του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο κόουτς του Παναθηναϊκού:

«Αρχίσαμε το παιχνίδι και σε όλη τη διάρκειά του είχαμε απόλυτη συγκέντρωση, είχαμε ενέργεια στην άμυνα και γυρίζαμε καλά την μπάλα στην επίθεση. Όλοι έπαιξαν για την ομάδα και παίξαμε πολύ καλή ομαδική άμυνα. Δείξαμε ότι όταν είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι έχουμε μεγάλη δυναμική για να κερδίσουμε έτσι ένα ματς σαν αυτό.

Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι παίκτης με μεγάλη πείρα, πολλή ποιότητα, ξέρει την ομάδα μας που έχει επίσης μεγάλη ποιότητα και γνωρίζει τον τρόπο που παίζουμε. Μπορεί να μην ξέρει ακόμη όλα μας τα συστήματα, πέρα από 3-4 που του δείξαμε, αλλά είναι πολύ έξυπνος και είχε μεγάλη συνεισφορά στο παιχνίδι μας».

Για το τι μεσολάβησε μετά την ήττα από τον Κολοσσό: «Τίποτα, είναι αθλητισμός, είναι μπάσκετ. Όταν έχεις χάσει ένα ματς στο τέλος απέναντι στην πρώτη ομάδα της Ευρωλίγκας, είναι λογικό να έχεις απογοήτευση. Ο Κολοσσός έκανε σπουδαίο ματς και μας κέρδισε. Μπορεί να συμβεί. Όλοι περιμένουν να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια, αλλά ήδη είχαμε χάσει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Τα δύο τελευταία χρόνια ήμασταν πρώτοι, φέτος κατά 99% ο Ολυμπιακός θα είναι πρώτος. Δεν άλλαξε κάτι, πέρα από τη συγκέντρωσή μας σε σχέση με το ματς με τον Κολοσσό. Στους δημοσιογράφους σάς αρέσει να δημιουργείτε δράμα, αλλά εμείς έχουμε στόχο το τέλος της σεζόν. Εμείς δεν είχαμε κανένα δράμα μετά το ματς με τον Κολοσσό».

Από την πλευρά του ο Γιούρι Ζντοβτς είπε:

«Συγχαρητήρια στον συνάδελφό μου και τον Παναθηναϊκό για τη νίκη. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει δυνατά, γιατί έχει έρθει εδώ με έναν στόχο και ήθελε να αντιδράσει μετά την τελευταία του ήττα. Περίμενα μια τέτοια εικόνα από τον Παναθηναϊκό, αλλά περίμενα πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από τους παίκτες μου. Παρέδωσαν τα όπλα πριν τον αγώνα, δεν είχαν πίστη, δεν ήταν ανταγωνιστικοί και αυτό με απογοητεύει.

Πρέπει όχι να ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι, αλλά να αξιοποιήσουμε αυτή τη διακοπή που ακολουθεί για να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Παίξαμε φέτος τρεις φορές απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο δεύτερο χάναμε με 20 πόντους και αποβλήθηκα για να ξυπνήσω τους παίκτες μου. Σήμερα είδα φοβισμένα πρόσωπα και αυτό με εκνευρίζει και με απογοητεύει.

Είμαστε μακριά από το να αντιμετωπίσουμε ομάδες που είναι κορυφαίες στην Ευρώπη, αλλά αυτό πρέπει να είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για τους παίκτες. Τέτοια ματς θα πρέπει να είναι εύκολο έργο γιατί οι παίκτες έχουν από μόνοι τους κίνητρο, αλλά αυτό δεν το είδα σήμερα».