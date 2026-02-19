Μπάσκετ Γυναικών: Εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό

Onsports Team

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του πρωταθλήματος της Α1 των γυναικών στο μπάσκετ.

Στην αναμέτρηση με την οποία «έπεσε» η αυλαία της 20ής αγωνιστικής στην Α1 μπάσκετ των γυναικών, ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε δυσκολίες στο κλειστό της Ζωφριάς, επικρατώντας άνετα με 98-45 της Ιωνίας. Η Σταμολάμπρου σημείωσε 17 πόντους για τις «πράσινες», ενώ η Φουράκη είχε 11 για την Ιωνία.

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει στις λεπτομέρειες του Παναθλητικού με 92-91, παίρνοντας πολύτιμη βαθμολογική ανάσα. Η Μανίς ξεχώρισε για τον «Δικέφαλο», με 24 πόντους, ενώ για τον Παναθλητικό, οι Ανταμς και Κάρτερ πέτυχαν από 25 πόντους έκαστος.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη σημείωσε ο Πρωτέας Βούλας, που πέρασε εύκολα με 77-53 από την έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα, παραμένοντας σε τροχιά τετράδας. Η Σαρηγιαννίδου ήταν η κορυφαία των γηπεδούχων με 20 πόντους, ενώ η Γιένσεν οδήγησε την ομάδα της Βούλας με 29 πόντους.

Ιδιαίτερη εντύπωση άφησε η νίκη του Αμύντα, που επιβλήθηκε με 87-69 της Ανόρθωσης Βόλου, χάρη σε καλή ομαδική εμφάνιση και την Μπέι να ολοκληρώνει ως πρώτη σκόρερ με 29 πόντους. Για την ομάδα του Βόλου, η Μπατλ είχε 22 πόντους.

Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός 72-76

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου

ΠΑΟΚ-Παναθλητικός 92-91

ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας Βούλας 53-77

Αμύντας-Ανόρθωση Βόλου 87-69

ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Παναθηναϊκός 45-98

ΡΕΠΟ: ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αθηναϊκός 35

Παναθηναϊκός 35

Ολυμπιακός 33

Πρωτέας Βούλας 28 -19αγ.

ΠΑΣ Γιάννινα 28 -19αγ.

Πανσερραϊκός 27

Παναθλητικός 26

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 24

ΠΑΟΚ 24

Αμύντας 21

Ανόρθωση Βόλου 19