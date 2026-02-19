Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Ο Σικ «ξεθώριασε» τις ελπίδες για τους «16» του Champions League

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Ο Πάτρικ Σικ, με δύο γκολ σε τρία λεπτά, οδήγησε τη Λεβερκούζεν στη νίκη (2-0) στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να ψάχνει, πλέον, μια μεγάλη υπέρβαση στη Γερμανία, για να βρεθεί στους «16» του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν, αλλά δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την ήττα στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η γερμανική ομάδα απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς, με την ομάδα του Πειραιά να αναζητά, πλέον, την υπέρβαση για την πρόκριση στους «16».

Καθοριστικός για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Πάτρικ Σικ, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 60ό λεπτό εκμεταλλεύτηκε την κίνηση στην πλάτη της άμυνας και άνοιξε το σκορ, ενώ τρία λεπτά αργότερα, με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Γκριμάλντο, διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διατήρησε το μηδέν στο πρώτο μέρος και είχε και ακυρωθέν γκολ, όμως μετά το δεύτερο τέρμα της Λεβερκούζεν δεν κατάφερε να αντιδράσει.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου (22:00) στη BayArena. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» είτε την Άρσεναλ είτε την Μπάγερν Μονάχου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Κωνσταντής Τζολάκης ξεκίνησε ακριβώς από το σημείο που είχε σταματήσει 30 μέρες πριν, στο ίδιο γήπεδο, εναντίον της ίδιας αντιπάλου. Όπως και στη League Phase, έτσι και το βράδυ της Τετάρτης (18/02), ο Έλληνας γκολκίπερ ήταν σε εκπληκτική κατάσταση, με δύο ασύλληπτες αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο.

Αμφότερες σε προσπάθεις του Σικ στο 16' και το 28', με τη δεύτερη να βρίσκει η μπάλα και στο δοκάρι. Δύο λεπτά μετά (30') ο Ποκού έφυγε μόνος σε κλασικότατο τετ-α-τετ και πραγματοποίησε πολύ κακό τελείωμα!

Ο Ολυμπιακός είχε να αντιπαρατάξει ένα μακρινό σουτ του Μαρτίνς που εξουδετέρωσε δύσκολα ο Μπλάσβιτς στο 25' και ένα γκολ του Ελ Κααμπί στο 45', το οποίο ακυρώθηκε (μέσω VAR) γιατί η μπάλα βρήκε στον εκτεθειμένο Ταρέμι. Στο 53ο λεπτό από φάουλ του Μουζακίτη, ο Μπιανκόν με κεφαλιά μέσα στη μικρή περιοχή έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ στην πιο μεγάλη ευκαιρία της ομάδας του Πειραιά.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, η Λεβερκούζεν άνοιξε το σκορ. Ο Ποκού έβγαλε τετ-α-τετ τον Σικ, ο οποίος αυτή τη φορά νίκησε τον Τζολάκη και έγραψε το 0-1. Τρία λεπτά αργότερα (63') από κόρνερ του Γκριμάλντο ο Σικ σηκώθηκε πιο ψηλά απ΄όλους και με κεφαλιά έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του. Από το σημείο εκείνο το ματς «έσβησε»...

Ο Ολυμπιακός δεν έμοιαζε ικανός να βγάλει αντίδραση, οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ δεν έδωσαν κάτι διαφορετικό, ενώ η Μπάγερ απλώς διατηρούσε τα κεκτημένα. Έτσι το τελευταίο ημίωρο του αγώνα δεν είχε ενδιαφέρουσες φάσεις και ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει ένα «θαύμα» σε έξι βράδια στο Λεβερκούζεν.

Τα γκολ: 61', 63' Σικ

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Ελ Κααμπί - Γκαρθία

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (82΄ Μπρούνο), Πιρόλα (46΄λ.τρ. Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε (82΄ Σιπινόνι), Μαρτίνς, Ποντένσε (64΄ Τσικίνιο), Ταρέμι (64΄ Αντρέ Λουϊς), Ελ Κααμπί.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Άντριχ, Ταπσόμπα, Κουάνσα, Γκαρθία (87΄ Φερνάντεθ), Φερνάντες, Γκριμάλντο, Βάθκεθ (77΄ Τεριέ), Ποκού (77΄ Αρτούρ), Μάζα (64΄ Τίλμαν), Σικ (87΄ Κοφανέ).