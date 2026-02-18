Ομάδες

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Τρομακτική στιγμή με Πιρόλα, Ρέτσο | Βίντεο με τη σφοδρή σύγκρουσή τους
Οnsports Τeam 18 Φεβρουαρίου 2026, 22:59
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Τρομακτική στιγμή με Πιρόλα, Ρέτσο | Βίντεο με τη σφοδρή σύγκρουσή τους

Τρομακτική στιγμή σημειώθηκε στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης του Ολυμπιακός με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, όταν οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορέντσο Πιρόλα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Οι δύο ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στο έδαφος έπειτα από τη μεταξύ τους σύγκρουση, έχοντας αμφότεροι αίματα στο πρόσωπο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον αγωνιστικό χώρο.

Το παιχνίδι σταμάτησε για κάποια λεπτά, για να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειας. Μάλιστα, χρειάστηκε να δεθεί το κεφάλι του Πιρόλα, αλλά τόσο ο ίδιος όσο κι ο Ρέτσος συνέχισαν κανονικά.

Ο Ιταλός αμυντικός μάτωσε ξανά κι όλα έδειχναν ότι θα γίνει αναγκαστική αλλαγή, αλλά ο ίδιος ζήτησε να συνεχίσει κι έβγαλε το ημίχρονο.

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν | Σφοδρή εναέρια σύγκρουση Πιρόλα - Ρέτσου



