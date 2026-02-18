Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Το επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια
Onsports Team 18 Φεβρουαρίου 2026, 23:29
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Το επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια

Η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης αποκάλυψε το έμβλημα της ομάδας για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου.

Το 2026 είναι ιστορική χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Ο σύλλογος συμπληρώνει τον πρώτο αιώνα ζωής του, κλείνοντας τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Σε αυτό το πλαίσιο δεν γινόταν να μην προβλεφθεί και επετειακό έμβλημα για τον «δικέφαλο».

H ΠΑΕ με το μότο «ένας αιώνας δόξας» παρουσίασε το νέο σήμα που θα την συνοδεύει στη χρονιά των γενεθλίων της.



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Ο Τζόλης κράτησε όρθια την Μπριζ, εντυπωσιακή Μπόντο/Γκλιμτ
1 ώρα πριν Champions League: Ο Τζόλης κράτησε όρθια την Μπριζ, εντυπωσιακή Μπόντο/Γκλιμτ
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Ο Σικ «ξεθώριασε» τις ελπίδες για τους «16» του Champions League
1 ώρα πριν Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Ο Σικ «ξεθώριασε» τις ελπίδες για τους «16» του Champions League
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μπάσκετ Γυναικών: Εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό
2 ώρες πριν Μπάσκετ Γυναικών: Εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Δείτε τα γκολ του αγώνα των playoffs του Champions League
2 ώρες πριν Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Δείτε τα γκολ του αγώνα των playoffs του Champions League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved