Final 8: Τα ζευγάρια και το πρόγραμμα των ημιτελικών της Πέμπτης (19/2)
Onsports Team 18 Φεβρουαρίου 2026, 22:00
BASKET LEAGUE / Ηρακλής / Μαρούσι / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Final 8: Τα ζευγάρια και το πρόγραμμα των ημιτελικών της Πέμπτης (19/2)

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια των τεσσάρων ομάδων που θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στον τελικό του θεσμού – Οι ώρες των αγώνων.

Ηράκλειο αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος 

Ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση του Final-8 Κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ. Με τις τέσσερις ομάδες που συνεχίζουν να είναι Μαρούσι, Ολυμπιακός, Ηρακλής και Παναθηναϊκός AKTOR, με τη σειρά που προκρίθηκαν.

Οι ημιτελικοί σα «Δύο Αοράκια» θα διεξαχθούν την Πέμπτη 19/2. Δύο αναμετρήσεις με ξεκάθαρα φαβορί, για να προκύψει το ζευγάρι του τελικού. Προκειμένου να φανεί αν θα οδηγηθούμε σε μια ακόμη «μάχη» αιωνίων, ή αν θα προκύψει τεράστια έκπληξη.

Στις 17:00 το Μαρούσι αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Τρεις ώρες αργότερα (20:00), ο Ηρακλής παίζει με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι νικητές των αναμετρήσεων θα περάσουν στον σαββατιάτικο τελικό.

Και οι δύο ημιτελικοί θα μεταδοθούν από την ERT2 Sport.

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι–Άρης 87-80

Ολυμπιακός–ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Ηρακλής–Μύκονος 93-65

Παναθηναϊκός–ΠΑΟΚ 101-71

Ημιτελικά

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

1. Μαρούσι-Ολυμπιακός 17:00

2. Ηρακλής-Παναθηναϊκός 20:00

Τελικός

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 20:00

Νικητής 1 - Νικητής 2



