Με την Ακρόπολη στο στήθος ο Παναθηναϊκός
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 18 Φεβρουαρίου 2026, 19:59
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Με την Ακρόπολη στο στήθος ο Παναθηναϊκός

Η φανέλα του Παναθηναϊκού που φέρει την Ακρόπολη επέστρεψε, με τους "πράσινους" να αγωνίζονται απόψε με τη λευκή φανέλα και τον Παρθενώνα. 

Ηράκλειο, αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Η κουβέντα είχε ξεκινήσει πολύ καιρό τώρα. Και συζητιόταν σε όλα τα... επίπεδα. Και πλέον πάρθηκε και η οριστική απόφαση. 

Ο Παναθηναϊκός απόψε, κόντρα στον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλάζει φανέλα και φοράει αυτή με την Ακρόπολη στο στήθος. 

Τη φανέλα με την οποία το 2024 είχε καταφέρει να κερδίσει το 7ο ευρωπαϊκό στο Βερολίνο και εν συνεχεία το Πρωτάθλημα Ελλάδας με το ιστορικό reverse sweep. 

Η φανέλα με την Ακρόπολη ήταν κάτι που ζητούσαν όλοι στην ομάδα του "τριφυλλιού" και όπως φαίνεται ήρθε η ώρα να γίνει πράξη. 



