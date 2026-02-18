Ομάδες

Ζόραν Λούκιτς: «Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε εξαιρετικά»
Onsports Team 18 Φεβρουαρίου 2026, 19:24
BASKET LEAGUE / Ηρακλής

Ζόραν Λούκιτς: «Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε εξαιρετικά»

Ο προπονητής του Ηρακλή έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος μόνο απ’ τα πρώτα 20 λεπτά απόδοσης της ομάδας του στον προημιτελικό κόντρα στη Μύκονο.

Ο Ηρακλής προκρίθηκε εύκολα απέναντι στη Μύκονο για τα ημιτελικά του Final-8 στο Κύπελλο Ελλάδας. Ο Ζόραν Λούκιτς, όμως, δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος απ’ την απόδοση της ομάδας του.

Χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Αρχικά, αυτό που χρειάζομαι είναι οι παίκτες μου να αναλύσουν το δεύτερο ημίχρονο. Δεν μου άρεσε. Στο πρώτο παίξαμε εξαιρετικά. Στο δεύτερο όχι, κρατήσαμε την διαφορά. Πρέπει να μάθουμε κάτι από το δεύτερο ημίχρονο και να συνεχίσουμε. Δεν πλησιάζει το τέλος της σεζόν. Έχουμε ματς αύριο. Να μάθουμε κάτι και να συνεχίσουμε».

 



