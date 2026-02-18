Στα "Δύο Αοράκια" ο Παναθηναϊκός (vid)

Η αποστολή του Παναθηναϊκού έφτασε στο γήπεδο του Final-8, δύο ώρες πριν από την έναρξη του προημιτελικού με τον ΠΑΟΚ.

Ηράκλειο, αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Στα "Δύο Αοράκια" βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η αποστολή του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα του "τριφυλλιού" αγωνίζεται στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό με την ομάδα του ΠΑΟΚ, με τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του να καταφτάνουν στο γήπεδο του Final-8 δύο ώρες πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Μάλιστα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού βγήκαν κατευθείαν στο παρκέ και παρακολουθούν τον πρώτο σημερινό προημιτελικό μεταξύ του Ηρακλή και της Μυκόνου.