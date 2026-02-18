Ομάδες

Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέκλεισε τον Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στους «8» στο Κατάρ!
EPA/BAS CZERWINSKI
Οnsports Τeam 18 Φεβρουαρίου 2026, 17:06
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέκλεισε τον Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στους «8» στο Κατάρ!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) του Ντανίλ Μεντβέντεφ και εξασφάλισε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Qatar Open, διακόπτοντας παράλληλα το νικηφόρο σερί του Ρώσου στις πρόσφατες, μεταξύ τους, αναμετρήσεις.

Το Νο33 στον κόσμο προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Ντόχα, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας χρειάστηκε 76 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Ρώσου, βάζοντας τέλος στο σερί τριών νικών που είχε «χτίσει» ο αντίπαλός του στις μεταξύ τους αναμετρήσεις και πανηγυρίζοντας την πρώτη του επικράτηση απέναντί του από το ATP Finals του 2022.

Αυτή ήταν η 15η συνάντηση των δύο αθλητών και η πρώτη από τον Οκτώβριο του 2024, με τον Μεντβέντεφ να διατηρεί το προβάδισμα στο σύνολο, αλλά τον Τσιτσιπά να μειώνει πλέον σε 10-5 μετά τη σημερινή (18/02) του νίκη.

Στην προημιτελική φάση της Ντόχα, ο Τσιτσιπάς θα τεθεί αντιμέτωπος με έναν εκ των Φαμπιάν Μαροζάν και Αντρέι Ρούμπλεφ, ενώ έχει μπροστά του και τον προημιτελικό στο διπλό, όπου θα αγωνιστεί αργότερα την ίδια ημέρα με παρτενέρ τον Αλεξέι Πόπιριν.



