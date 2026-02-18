Ομάδες

Euroleague: Σοβαρό πρόβλημα στην Φενέρμπαχτσε – Εκτός έως 2 μήνες ο Μέλι
Onsports Team 18 Φεβρουαρίου 2026, 17:41
EUROLEAGUE / Φενέρμπαχτσε

Μπαίνει στο χειρουργείο ο Ιταλός και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6-8 εβδομάδες.

Η πρωτοπόρος της Euroleague, Φενέρμπαχτσε, έχει να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Ο Νικολό Μέλι θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για 1,5-2 μήνες, μια και θα μπει άμεσα στο χειρουργείο.

Ο Ιταλός φόργουορντ έχει υποστεί κάταγμα και έτσι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα στερηθεί τις υπηρεσίες του κορυφαίου ριμπάουντερ της ομάδας του, μέχρι και 2 μήνες. Χάνοντας ουσιαστικά το υπόλοιπο της regular season της Euroleague.

 



