Τετέι: «Διαφορετικοί με Πλζεν - Μου έδωσε μια αγκαλιά ο Παναθηναϊκός»
Onsports Team 18 Φεβρουαρίου 2026, 15:20
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Τετέι: «Διαφορετικοί με Πλζεν - Μου έδωσε μια αγκαλιά ο Παναθηναϊκός»

Σίγουρος πως ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει ένα διαφορετικό και πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν εμφανίστηκε ο Ανδρέας Τετέι.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός, που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι, μίλησε για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, εκφράζοντας τη χαρά και την ανυπομονησία του.

Όπως ανέφερε, το κλίμα στο «τριφύλλι» παραμένει θετικό και η ομάδα δουλεύει με συγκέντρωση, έχοντας ως οδηγό το πλάνο που έχει καταρτίσει ο Ράφα Μπενίτεθ για την αντιμετώπιση των Τσέχων.

Συγκεκριμένα, ο δυναμικός φορ μίλησε για:

Το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο και το κλίμα στην ομάδα: «Το κλίμα είναι πάντα θετικό. Σκεφτόμαστε πάντα έτσι. Είμαι χαρούμενος για το αυριανό μου ντεμπούτο και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

Το πρόσωπο που πρέπει να δείξει ο Παναθηναϊκός: «Η επιτυχία θα είναι να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο στη διοργάνωση αυτή και να καταλάβουμε περισσότερο τι πρέπει να κάνουμε».

Το αν η ομάδα του έχει ξεπεράσει τη γκέλα με την ΑΕΛ Novibet: «Σίγουρα ένα ματς νομίζω πως δεν μπορεί να μας χαρακτηρίσει. Γιατί έχουμε έρθει και από άλλες νίκες και δίνουμε συνεχώς ματς. Αύριο θα δείξουμε κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή».

Την υποδοχή που είχε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί και ο κόσμος και η ομάδα μου έδωσαν μία αγκαλιά. Ξέρω ότι περιμένουν πολλά από μένα, όπως κι εγώ. Είμαι σίγουρος πως όσο περνάει ο χρόνος, θα τους δώσω αυτό που θέλουν».


