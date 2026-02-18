Ομάδες

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Οριστικά δίχως κόσμο ο αγώνας στο Παγκρήτιο | Απορρίφθηκε το αίτημα των Κρητικών
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 18 Φεβρουαρίου 2026, 16:54
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ / Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Οριστικά δίχως κόσμο ο αγώνας στο Παγκρήτιο | Απορρίφθηκε το αίτημα των Κρητικών

Οριστικά δίχως κόσμο θα διεξαχθεί το ΟΦΗ – Παναθηναϊκός, για την 22η αγωνιστική της Super League.

Το Διαιτητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα του ΟΦΗ σχετικά με την ποινή που του επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ.

Μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, το παιχνίδι ΟΦΗ – Παναθηναϊκός στο Παγκρήτιο θα πραγματοποιηθεί οριστικά κεκλεισμένων των θυρών.

Η ομάδα της Κρήτης είχε τιμωρηθεί με ποινή μιας αγωνιστικής, καθώς οι φίλοι της πέταξαν ένα μπουκάλι νερού και τρία καθίσματα που είχαν σπάσει, στον περιβάλλοντα χώρο, στον αγώνα ρεβάνς με τον Λεβαδειακό για τα ημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας

Ο ΟΦΗ ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής, αίτημα το οποίο δεν έγινε δεκτό από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο κι ως εκ τούτου, η αναμέτρηση της Κυριακής (22/2, 16:00) για τη Super League θα διεξαχθεί χωρίς θεατές στις εξέδρες.



