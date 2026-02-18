Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Τζούρισιτς - Δεν ανακοινώθηκε αποστολή για Πλζεν
Eurokinissi Sports
Onsports Team 18 Φεβρουαρίου 2026, 13:43
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Τζούρισιτς - Δεν ανακοινώθηκε αποστολή για Πλζεν

Με τον Φίλιπ Τζούρισιτς να ακολουθεί μετά από καιρό ολόκληρο το πρόγραμμα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της Πέμπτης (19/02) απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (18/02) στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», βάζοντας τις τελευταίες πινελιές ενόψει της πρώτης «μάχης» των play offs του UEFA Europa League, που θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παρά ταύτα, δεν ανακοινώθηκε αποστολή.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση και rondo, δουλειά στην τακτική, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Τζούρισιτς συμμετείχε κανονικά, ο Φακούντο Πελίστρι ακολούθησε μέρος της προπόνησης, οι Σίριλ Ντέσερς και Μουσα Σισοκό έκαναν ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία συνέχισαν οι Πολ Τσιριβέγια και Γιάννης Κώτσιρας.



Ροή ειδήσεων

BET
Προθέρμανση με κρητικό challenge για τους παίκτες του Allwyn Final 8 (vid.)
7 λεπτά πριν Προθέρμανση με κρητικό challenge για τους παίκτες του Allwyn Final 8 (vid.)
ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέκλεισε τον Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στους «8» στο Κατάρ!
29 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέκλεισε τον Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στους «8» στο Κατάρ!
BASKET LEAGUE
Με παρέμβαση Λιόλιου στην Επιτροπή Δεοντολογίας το Μαρούσι
29 λεπτά πριν Με παρέμβαση Λιόλιου στην Επιτροπή Δεοντολογίας το Μαρούσι
SUPER LEAGUE
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Οριστικά δίχως κόσμο ο αγώνας στο Παγκρήτιο | Απορρίφθηκε το αίτημα των Κρητικών
40 λεπτά πριν ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Οριστικά δίχως κόσμο ο αγώνας στο Παγκρήτιο | Απορρίφθηκε το αίτημα των Κρητικών
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved