Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική Ελλάδας: Με Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις - Οι «εκλεκτοί» Σπανούλη
Eurokinissi Sports
Onsports Team 18 Φεβρουαρίου 2026, 14:27
MUNDOBASKET / Ελλάδα

Εθνική Ελλάδας: Με Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις - Οι «εκλεκτοί» Σπανούλη

Την κλήση του Βασίλη Σπανούλη για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με το Μαυροβούνιο έλαβε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος του Παναθηναϊκού AKTOR.

Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει στις κλήσεις, η Εθνική Ελλάδας θα πάει στα κρίσιμα παιχνίδια απέναντι στο Μαυροβουνιο, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού «παραθύρου» για το FIBA World Cup 2027.

Η «γαλανόλευκη» θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena την επόμενη Παρασκευή (27/02) στις 19:00, ενώ ακολουθεί το δεύτερο ματς στην Ποντγκόριτσα την μεθεπόμενη Δευτέρα (02/03) στις 20:00.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία, η οποία ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα (23/02), με σταδιακή ενσωμάτωση των διεθνών. Ανάμεσα στις επιλογές του βρίσκεται και ο Ρογκαβόπουλος, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Συνοπτικά, οι παίκτες που είναι στις κλήσεις του Έλληνα κόουτς:

‘Ονομα Ημ. Γέννησης Υψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι
Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990   2.04 F Ολυμπιακός 173 1149
Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 SG Ολυμπιακός 94 632
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 SG Παναθηναϊκός 50 233
Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.10 C Αρης 39 197
Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.88 SG Παναθηναϊκός 36 305
Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/199 1.94 PG Ηρακλής 32 131
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 2.02 F ΑΕΚ 23 91
Νίκος Ρογκαβόπουλος 27/06/2001 2.03 SF Παναθηναϊκός 22 168
Νίκος Χουγκάζ 04/10/2000 2.08 F ΠΑΟΚ 16 73
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20/04/2005 2.10 PF Παναθηναϊκός 16 91
Δημήτρης Κακλαμανάκης 25/01/1994 2.06 C Περιστέρι 6 12
Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG Προμηθέας 5 6
Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.04 PF Προμηθέας 5 12
Ομηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.95 G Ολυμπιακός 5 4
Ναζ Μήτρου – Λονγκ 03/08/1993 1.93 SG Νάπολι 4 35
Αλέξανδρος Νικολαΐδης 21/08/2002 1.90 G Πανιώνιος 2 7
Νίκος Πλώτας 12/06/2004 1.96 G Προμηθέας



Ροή ειδήσεων

BET
Προθέρμανση με κρητικό challenge για τους παίκτες του Allwyn Final 8 (vid.)
7 λεπτά πριν Προθέρμανση με κρητικό challenge για τους παίκτες του Allwyn Final 8 (vid.)
ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέκλεισε τον Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στους «8» στο Κατάρ!
28 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέκλεισε τον Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στους «8» στο Κατάρ!
BASKET LEAGUE
Με παρέμβαση Λιόλιου στην Επιτροπή Δεοντολογίας το Μαρούσι
29 λεπτά πριν Με παρέμβαση Λιόλιου στην Επιτροπή Δεοντολογίας το Μαρούσι
SUPER LEAGUE
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Οριστικά δίχως κόσμο ο αγώνας στο Παγκρήτιο | Απορρίφθηκε το αίτημα των Κρητικών
40 λεπτά πριν ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Οριστικά δίχως κόσμο ο αγώνας στο Παγκρήτιο | Απορρίφθηκε το αίτημα των Κρητικών
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved