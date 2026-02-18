Εθνική Ελλάδας: Με Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις - Οι «εκλεκτοί» Σπανούλη

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Την κλήση του Βασίλη Σπανούλη για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με το Μαυροβούνιο έλαβε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος του Παναθηναϊκού AKTOR.

Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει στις κλήσεις, η Εθνική Ελλάδας θα πάει στα κρίσιμα παιχνίδια απέναντι στο Μαυροβουνιο, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού «παραθύρου» για το FIBA World Cup 2027.

Η «γαλανόλευκη» θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena την επόμενη Παρασκευή (27/02) στις 19:00, ενώ ακολουθεί το δεύτερο ματς στην Ποντγκόριτσα την μεθεπόμενη Δευτέρα (02/03) στις 20:00.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία, η οποία ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα (23/02), με σταδιακή ενσωμάτωση των διεθνών. Ανάμεσα στις επιλογές του βρίσκεται και ο Ρογκαβόπουλος, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Συνοπτικά, οι παίκτες που είναι στις κλήσεις του Έλληνα κόουτς: