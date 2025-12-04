Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θλάση στη γάμπα ο «Greek Freak» - Το διάστημα που θα μείνει εκτός παρκέ

AP Photo/Kylie Bridenhagen

Νοκ άουτ για τις επόμενες εβδομάδες τέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος υπέστη θλάση στη δεξιά γάμπα.

Σημαντικό πλήγμα για τους Μπακς, οι οποίοι θα χάσουν τον ηγέτη τους για 2-4 εβδομάδες, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν θλάση, με το ιατρικό τιμ των Μπακς να αποφασίσει άμεση συντρηρητική αποθεραπεία, ώστε να μην υπάρξει κάποια υποτροπή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Πίστονς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (04/12). Ο «Greek Freak» είχε υποστεί ανάλογο τραυματισμό στην αριστερή γάμπα τον Απρίλιο του 2024, μένοντας τότε εκτός στα playoffs.