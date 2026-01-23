Ομάδες

Ευropa League: «Τρέλανε» κόσμο η γκολάρα του Ζαρουρί (vid)
Οnsports Τeam 23 Ιανουαρίου 2026, 14:38
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ευropa League: «Τρέλανε» κόσμο η γκολάρα του Ζαρουρί (vid)

Ο Ζαρουρί με απίστευτο γκολ έδωσε την ισοπαλία στον Παναθηναϊκό μέσα στην Βουδαπέστη και  έθεσε υποψηφιότητα για το κορυφαίο της έβδομης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο «Χ» χθες το βράδυ μέσα στην Βουδαπέστη και «κλείδωσε» την παρουσία του στη συνέχεια του Europa League.

Ο Ανάς Ζαρουρί ήταν ο παίκτης που με απίστευτη γκολάρα λίγο πριν το τέλος του αγώνα έφερε το ματς στα ίσια και έδωσε τον βαθμό στην ομάδα του και ταυτόχρονα  έθεσε υποψηφιότητα για το κορυφαίο της έβδομης αγωνιστικής του Europa League.



