Αταμάν: «Πρέπει να παίζουμε πάντα σαν Παναθηναϊκός»

Ικανοποιημένος ήταν ο Εργκίν Αταμάν με την εμφάνιση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ για μία ακόμα φορά άφησε ξεκάθαρες αιχμές προς τους παίκτες που δείχνουν να μη μπορούν να βοηθήσουν, προαναγγέλοντας ουσιαστικά αλλαγές εν όψει και της... ελληνικής επιστροφής του Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

μετά το καταστροφικό πρώτο δεκάλεπτο αλλάξαμε και παίξαμε σαν Παναθηναϊκός. Έτσι πρέπει να παίζουμε. Έξυπνα και με ενέργεια. Στο ξεκίναμε δεν ξεκίνησαμ καλά. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα. Βρεθήκλαμε να χάνουμε με 17 πόντους, αλλά το γυρίσαμε. Κάποιοι παίκτες έκαναν αυτό που έπρεπε. Όπως ο Φαρίντ. Κάποιοι αξίζουν να παίζοπυν για εμάς, κάποιοι όχι. Επιστρέφει ο Λεσόρ και κάποιος θα πρέπει να βγει εκτός ρόστερ. Θα δούμε.

Πρέπει να πάιζουν πάντα. Παίζαμε κόντρα σε μια καλή ομάδα. Αν δεν έχουμε ενέργεια δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μίλησα σκληρά στο δεκάλεπτο αλλά έτσι πρέπει. Είναι επαγγελματίες. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Αντέδρασε και ο κόσμος. Άλλαξε την πνευματική τους ετοιμότητα και κερδίσαμε.