· Παναθηναϊκός

Αταμάν: «Ευχαριστώ για την στήριξη που μου δώσατε» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν ευχαρίστησε τους παίκτες του για την στήριξη που του έδωσαν και σχολίασε την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. 

Αταμάν: «Ευχαριστώ για την στήριξη που μου δώσατε» (vid)
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Το δικό του ευχαριστώ είπε ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά:

«Ήταν μία δύσκολη σεζόν για όλους μας αλλά τελικά ξέρω πως παλέψατε για αυτόν τον τίτλο μέχρι την τελευταία κατοχή. Είμαι σίγουρος πως οι φίλαθλοί μας, μετά το αποτέλεσμα στην Euroleague είναι τώρα περήφανοι για τη σπουδαία προσπάθειά σας. Δυστυχώς, στα δύο πρώτα ματς που παίξαμε εδώ στο ΣΕΦ, η διαιτησία δεν ήταν όπως σήμερα. Αν ήταν έτσι, θα ήταν δικό μας το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ.

Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες. Ξέρω ότι με κάποιους είχαμε προβλήματα κατά την διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί δεν βρισκόμαστε στην Φινλανδία ή στο νηπιαγωγείο. Εργαζόμαστε σε ένα από τα πιο απαιτητικά και γεμάτα αδρεναλίνη περιβάλλοντα, για όλους: παίκτες, προπονητικό επιτελείο και εμάς τους ίδιους. Όπως και να έχει, είμαι σίγουρος ότι εσείς προσπαθήσατε, κι εμείς προσπαθήσαμε για τα πάντα. Προσπαθήσαμε να πάμε στο Final Four. Χάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Χάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι. Τελικά, αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι το Κύπελλο Ελλάδας.

Σας ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια και τη στήριξη που μου δώσατε, γιατί ξέρω πως δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιος μαζί μου. Πάμε».

https://www.instagram.com/p/DZigCsAIf9p/
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