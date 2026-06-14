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Βραζιλία-Μαρόκο, Μουντιάλ 2026: Οι εντεκάδες των ομάδων

Βραζιλία και Μαρόκο κοντράρονται για τον 3ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έγιναν γνωστές οι συνθέσεις των δύο ομάδων. Στον πάγκο βρίσκεται ο Ελ Κααμπί.

Βραζιλία-Μαρόκο, Μουντιάλ 2026: Οι εντεκάδες των ομάδων
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Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της Βραζιλίας και του Μαρόκου για την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.

Στην πλευρά του Μαρόκου, ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, βρίσκεται στον πάγκο.

Από την άλλη, η Βραζιλία θα παραταχθεί χωρίς τον Νεϊμάρ, καθώς ο έμπειρος μεσοεπιθετικός παραμένει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, αποτελώντας μία σημαντική απουσία για τη «Σελεσάο».

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Bραζιλία: Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντόουγκλας Σάντος, Ρότζερ Ιμπάνιες, Κασεμίρο, Μπρούνο, Πακετά, Βινίσιους, Ραφίνια, Ίγκορ Τιάγκο

Μαρόκο: Μπούνο, Χακίμι, Μαζραουί, Ντιόπ, Ριάντ, Μπουαντί, Ουναχί, Ελ Κχαούς, Ελ Αϊναουί, Ντίαζ, Σαϊμπάρι

Στον πάγκο:

Βραζιλία: Βέβερτον, Έντερσον, Σάντρο, Ντανίλο, Μπρέμερ, Περέιρα, Σάντος, Φαμπίνιο, Ενρίκε, Ράγιαν, Έντερσον, Έντρικ, Κούνια, Μαρτινέλι

Μαρόκο: Ελ Καζουί, Ταγκναουτί, Σαλαχεντίν, Σααντάν, Χαλχάλ, Ελ Ουαχντί, Μπελαμάρι, Τάλμπι, Σμπάι, Γιασίν, Ελ Μουραμπέτ, Άμραμπατ, Ελ Κααμπί, Ραχίμι, Εχγκουγιάμπ

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