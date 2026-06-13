Παναθηναϊκός AKTOR: Έπαιξε με κάταγμα στα πλευρά στο δεύτερο μέρος ο Κέντρικ Ναν

Ο Κέντρικ Ναν το διάστημα που αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο του Game 5 των τελικών, ήταν με σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Ο Αμερικανός έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά. Όσο του επιτράπηκε να αγωνιστεί, αλλά και στα όσα έγιναν μετά με την επίθεση που δέχτηκε από τον Τζόουνς, ήταν με αυτό το πρόβλημα.

Ο Αμερικανός μάλιστα, αναχώρησε πριν την υπόλοιπη αποστολή των «πράσινων» από το ΣΕΦ. Πήγε στο ΥΓΕΙΑ και έκανε εξετάσεις. Διαπιστώθηκε πως έχει ένα κάταγμα στα πλευρά.