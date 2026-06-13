Δύσκολη πρεμιέρα για τη Σάκκαρη στο Νότιγχαμ

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Κινέζα Τσινγουέν Ζενγκ στην πρεμιέρα του WTA 250 του Νότιγχαμ.

Δύσκολη πρεμιέρα για τη Σάκκαρη στο Νότιγχαμ
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Την πρώτη της αντίπαλο στο WTA 250 του Νότιγχαμ έμαθε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του Wimbledon με δεύτερο σταθμό της σεζόν στο γρασίδι.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα της την Τσινγουέν Ζενγκ, μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες του ταμπλό. Η Κινέζα αθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ έχει βρεθεί και στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η νικήτρια της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» μία εκ των Τάλια Γκίμπσον και Φραντσέσκα Τζόουνς.

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