NBA: Συνελήφθη ο Χάρντεν για παράνομη οπλοκατοχή

Μπελάδες με τον νόμο για τον Τζέιμς Χάρντεν, καθώς σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα ο έμπειρος γκαρντ συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Χιούστον με την κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής.

Όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, ο σταρ του ΝΒΑ εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του όπλο μέσα στο όχημά του, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις μεταφοράς και κατοχής, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς στη σύλληψή του.

Ο Χάρντεν οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα αφού κατέβαλε το προβλεπόμενο ποσό εγγύησης.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς ο Αμερικανός άσος έχει κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Χιούστον στις 22 Ιουνίου, όπου θα εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού και θα του απαγγελθούν επισήμως οι σχετικές κατηγορίες.