ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Λουλούδια και στεφάνια στην Τούμπα για τον Κλεομένη - Χειροκρότημα στο 20΄

Όλος ο ΠΑΟΚ λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα με τον Λεβαδειακό, βρέθηκε μπροστά στη Θύρα 4, καταθέτοντας λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη του δολοφονημένου Κλεομένη.

Σε βαρύ κλίμα διεξάγεται το παιχνίδι ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός για την 25η αγωνιστική της Super League.

Η δολοφονία του 20χρονου φίλου του Δικέφαλου, Κλεομένη, στην Καλαμαριά έχει επισκιάσει τα πάντα.

Πριν τη σέντρα της αναμέτρησης όλος ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μπροστά στη Θύρα 4 και κατέθεσε λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη του νεαρού που έχασε τη ζωή του την Πέμπτη (12/03).

Πρώτος από πλευράς γηπεδούχων ήταν ο υιός του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ, Νίκος Σαββίδης μαζί με τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Φυσικά, λουλούδια εναπόθεσαν στο μνημείο και τα μέλη της αποστολής του Λεβαδειακού.

Παράλληλα, πριν τη σέντρα τηρήθηκε 1 λεπτού σιγή, ενώ με τη συμπλήρωση 20 λεπτών όλη η Τούμπα σηκώθηκε όρθια και χειροκρότησε στη μνήμη του 20χρονου Κλεομένη.