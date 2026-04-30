Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό της Εθνικής με τη Σουηδία

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Σουηδία που θα διεξαχθεί στη Στοκχόλμη στις 4 Ιουνίου.

Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με την αντίστοιχη της Σουηδίας σε παιχνίδι φιλικού χαρακτήρα στις 4 Ιουνίου (20:00) στο γήπεδο της ΑΙΚ Στοκχόλμης, «Strawberry Arena», με την ΕΠΟ να κάνει γνωστό τον τρόπο που μπορεί ο κόσμος να κλείσει το εισιτήριο του.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Ανακοινώνεται η έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για τον εκτός έδρας φιλικό αγώνα της Εθνικής Ανδρών με την Σουηδία, που θα διεξαχθεί στις 04/06/2026 στις 19:00 τοπική ώρα στην Strawberry Arena, στην Solna της Στοκχόλμης.

Τα εισιτήρια διατίθενται από το κανάλι πώλησης AXS platform – 1st class & away sector μέχρις εξαντλήσεώς τους (καταληκτική ημερομηνία 28/05/2026).
Διευκρινίσεις/οδηγίες:
Μόλις αγοράσετε τα εισιτήριά σας, θα παραδοθούν στην εφαρμογή Stockholm Live. Θα χρειαστεί να κατεβάσετε την εφαρμογή για να ανακτήσετε και να διαχειριστείτε τα πλήρως ψηφιακά σας εισιτήρια. Συνεπώς θα πρέπει να:
1. Κατεβάστε την εφαρμογή Stockholm Live.
2. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας AXS για να δείτε τα εισιτήριά σας. Χρησιμοποιήστε την ίδια διεύθυνση email και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε κατά την αγορά του εισιτηρίου σας.
3. Μεταβείτε στα «Εισιτήρια», επιλέξετε την εκδήλωση (αγώνα) και κάντε κλικ στην επιλογή «Προβολή εισιτηρίου».
Στην τιμή εισιτηρίου συμπεριλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πίνακας τιμών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΤΙΜΗ
1st class599 SEK
Away sector279 SEK
LATEST NEWS
16:20 NBA

Πλήγμα στους Ρόκετς: Χάνει το Game 6 με τους Λέικερς ο Ντουράντ

15:56 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Ζαρουρί και είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

15:43 EUROLEAGUE

Σε συζητήσεις με Γιούρτσεβεν η Φενέρμπαχτσε

15:09 EUROLEAGUE

Ρεάλ: Το μήνυμα του Ταβάρες μετά τον τραυματισμό

15:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κάρικ το φαβορί, Ιραόλα το «plan B» για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ

14:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρτιζάν: Στα υπόψιν ο Στέφαν Γιόβετιτς για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

14:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό της Εθνικής με τη Σουηδία

14:29 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Παρακολουθεί την περίπτωση του Ντρίσα Καμαρά – Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

14:18 EUROLEAGUE

Ρεάλ: Ρήξη έσω πλαγίου στο γόνατο ο Ταβάρες, χάνει το υπόλοιπο των play-offs

14:14 ΣΠΟΡ

Αναχώρησε για Άμστερνταμ η Εθνική πόλο γυναικών

14:05 CHAMPIONS LEAGUE

Σερ Άλεξ: «Το καλύτερο ματς που έχω δει στη ζωή μου το Παρί – Μπάγερν»

13:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιάγκο Άσπας: Στήνεται άγαλμά του έξω από το «Μπαλαΐδος»

