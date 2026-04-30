Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Ζαρουρί και είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

Σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε ο Άνας Ζαρουρί και δηλώνει παρών για το κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ (3/5, 21:00). Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κάτρης.

Την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την ΑΕΚ συνέχισε ο Παναθηναϊκός, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον Ζαρουρί να επιστρέφει σε φουλ ρυθμούς και να ολοκληρώνει το πρόγραμμα στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο Γιώργος Κάτρης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, με τους Γιεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό να ακολουθούν θεραπεία.

Η ενημέρωση της πράσινης ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα των play offs του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΚ.
Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε τακτική, συνέχισαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα. Σε όλο το πρόγραμμα μπήκε ο Ζαρουρί.
Ατομικό έκανε ο Κάτρης και θεραπεία ακολούθησαν οι Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό».

