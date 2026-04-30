ΔΕΑΒ: Ποινή μίας αγωνιστικής στον Κυπελλούχο ΟΦΗ

Μία κροτίδα που έπεσε κατά τη διάρκεια του ματς, έγινε αιτία να τιμωρηθεί η ομάδα της Κρήτης. 

Ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Καταπολέμησης Βίας στον ΟΦΗ, για περιστατικό που σημειώθηκε στον τελικό του κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο Βόλο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΑΒ, στο 29ο λεπτό του αγώνα, φίλαθλος της κρητικής ομάδας που βρισκόταν στις θύρες 9-10 του Πανθεσσαλικού Σταδίου, ενεργοποίησε και έριξε εντός της θύρας αυτής μία κροτίδα. Ο ΟΦΗ θα εκτίσει την τιμωρία του στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής των play offs με το Βόλο, στις 17 Μαΐου.

Παράλληλα, η ΔΕΑΒ κάλεσε για τις 6/5 σε ακρόαση για το ίδιο παιχνίδι και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λόγω φθορών που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας της Θεσσαλονίκης σε περίπου 160 καθίσματα του Πανθεσσαλικού.

