«Βόμβα» από τον πρόεδρο της Μπουργκ: Ορθάνοιχτο ενδεχόμενο μη συμμετοχής στη EuroLeague

Η Μπουργκ νίκησε την Μπεσίκτας και κατέκτησε το EuroCup. Αυτό της εξασφάλισε μια θέση στην EuroLeague της ερχόμενης σεζόν. Όμως μόνο σίγουρο δεν είναι πως θα γίνει χρήση αυτού του δικαιώματος. Κι αυτό γιατί στη γαλλική ομάδα ανησυχούν πως δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της διοργάνωσης, δημιουργώντας πρόβλημα στο ίδιο το μέλλον τους.

Μιλώντας σε τουρκικό Μέσο, ο πρόεδρος της Μπουργκ, Ζιλιέν Ντεμπό, ανέλυσε τα δεδομένα για την ομάδα του. Η απαραίτητη αύξηση προϋπολογισμού που χρειάζεται, σε συνδυασμό με τα κριτήρια για το γήπεδο, κάνουν τους Γάλλους να ανησυχούν και η τελική τους απόφαση θα ληφθεί σε περίπου ένα μήνα. Με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου της Μπουργκ:

«Θα πιέσουμε την πιθανότητα της EuroLeague μέχρι το τέλος. Είμαστε διχασμένοι ανάμεσα στη λογική και το πάθος. Από τη μία, υπάρχει το όνειρο να φιλοξενήσουμε γίγαντες όπως η Μπαρτσελόνα και η Παρτιζάν στη Μπουργκ.

Ωστόσο, βασική αρχή του συλλόγου είναι η βιωσιμότητα. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε μόνο για ένα όνειρο μιας σεζόν. Το πρώτο μεγάλο ζήτημα για τη EuroLeague είναι τα κριτήρια του γηπέδου. Προτεραιότητά μας είναι να μπορέσουμε να αγωνιστούμε στο Ekinox.

Αλλά δεν είναι μόνο το γήπεδο. Ο προϋπολογισμός μισθών και οι οικονομικές απαιτήσεις της EuroLeague είναι πολύ υψηλές. Ο τρέχων προϋπολογισμός μισθών μας είναι 2,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το απαιτούμενο επίπεδο είναι τουλάχιστον 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει επίσης να αυξήσουμε τον συνολικό προϋπολογισμό του συλλόγου σε περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ.

Έχουμε περίπου έναν μήνα για να αξιολογήσουμε όλες τις επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Είτε θα δούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε σωστά, είτε θα αποσυρθούμε. Δεν θα πάρουμε απόφαση που θα θέσει τον σύλλογο σε κίνδυνο».