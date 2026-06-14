Ηλιόπουλος για το τρόπαιο της Super League: «Tο Κύπελλο θα ταξιδέψει και στην Κωνσταντινούπολη»

Σε μια εκδήλωση με έντονο συμβολισμό και συγκινητικές στιγμές, η ΑΕΚ έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του ταξιδιού του Ιστορικού Τροπαίου, το οποίο θα διασχίσει την Ελλάδα και θα μεταφέρει το μήνυμα της ιστορίας του συλλόγου.

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η 14η Ιουνίου επιλέχθηκε συμβολικά, καθώς παραπέμπει στα 14 πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει η Ένωση. Το τρόπαιο θα ξεκινήσει την πορεία του με πρώτο μεγάλο σταθμό την Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί συνολικά 60 προορισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Το «παρών» έδωσε ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της διαδρομής, κάνοντας λόγο για το «ταξίδι του νικητή» και το ξεχωριστό ταξίδι του τροπαίου που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον του συλλόγου.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της αφής της φλόγας μέσα στην Αγία Σοφία της OPAP Arena. Ο Θωμάς Μαύρος παρέλαβε τη φλόγα και τη μετέφερε μαζί με δύο παιδιά στις δάδες του γηπέδου, μέσα σε θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ, ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Τομπούλογλου, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και φίλοι της ΑΕΚ.