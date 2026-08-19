Κύπελλο Ελλάδας: Τα αποτελέσματα της προκριματικής φάσης – Οι ομάδες της League Phase

Ποιες ομάδες προκρίθηκαν, ποια η τελευταία εκκρεμότητα και πότε θα γίνει η κλήρωση για τη League Phase. 

Κύπελλο Ελλάδας: Τα αποτελέσματα της προκριματικής φάσης – Οι ομάδες της League Phase
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Μία εκκρεμότητα απομένει για να συμπληρωθούν οι 16 ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας. Η προκριματική φάση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (24/8) με την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου-Μαρκό για να προκύψουν οι 11 ομάδες που θα πλαισιώσουν τις πέντε (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ) που προκρίθηκαν χωρίς αγώνα.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ του Β΄ προκριματικού:

  • Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3

(87΄ Μανιάς - 45+1΄πεν., 53΄ Κ. Παπαγεωργίου, 90+4΄ Αλμπάνης)

  • Αναγ. Καρδίτσας - Άρης 0-2

(49΄ Φαντιγκά, 66΄αυτ. Αναστασόπουλος)

  • Ηρακλής - Βόλος 1-3

(45+1΄ Κούστα - 22΄ Κάτσικας, 45+4΄ Σαουμπί, 60΄ Τζόκα)

  • Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος 3-1

(16΄ Νούνιες, 25΄ Τσούμπερ, 68΄ Τσιλούλης - 75΄ Λεμονής)

  • Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

(43΄,63΄ Ούρζι)

  • Ζάκυνθος – Κηφισιά 1-6

(66΄πεν. Σίλβα - 17΄ Γιάγκνε, 27΄ Σαγκάλ, 45+2΄ Πολυκράτης, 63΄ Αντονίσε, 76΄ Θεοδωρίδης, 90+2΄πεν. Μπένι)

  • Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 0-0 (3-1 στα πέναλτι)
  • Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμαριά 1-0

(51΄ Γιακούμακης)

  • Καλαμάτα - Παναιτωλικός 4-2

(30΄,87΄ Καλουτσικίδης, 34΄,50΄ Βάργκας - 52΄ Σατσιάς, 90+2΄ Μανρίκε)

  • Πανσερραϊκός - Πανθρακικός 2-1

(4΄ Αδάμ, 90+4΄πεν. Πασάς - 24΄ Γκορντεζιάνι)

Δευτέρα 24 Αυγούστου

17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase:

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

ΟΦΗ

ΑΕΛ

Άρης

Βόλος

Ατρόμητος

Λεβαδειακός

Καλαμάτα

Κηφισιά

Νέστος Χρυσούπολης

Νίκη Βόλου

Πανσερραϊκός

Ελλάς Σύρου ή Μαρκό

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