Κύπελλο Ελλάδας: Τα αποτελέσματα της προκριματικής φάσης – Οι ομάδες της League Phase
Ποιες ομάδες προκρίθηκαν, ποια η τελευταία εκκρεμότητα και πότε θα γίνει η κλήρωση για τη League Phase.
Μία εκκρεμότητα απομένει για να συμπληρωθούν οι 16 ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας. Η προκριματική φάση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (24/8) με την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου-Μαρκό για να προκύψουν οι 11 ομάδες που θα πλαισιώσουν τις πέντε (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ) που προκρίθηκαν χωρίς αγώνα.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Αυγούστου.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ του Β΄ προκριματικού:
- Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3
(87΄ Μανιάς - 45+1΄πεν., 53΄ Κ. Παπαγεωργίου, 90+4΄ Αλμπάνης)
- Αναγ. Καρδίτσας - Άρης 0-2
(49΄ Φαντιγκά, 66΄αυτ. Αναστασόπουλος)
- Ηρακλής - Βόλος 1-3
(45+1΄ Κούστα - 22΄ Κάτσικας, 45+4΄ Σαουμπί, 60΄ Τζόκα)
- Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος 3-1
(16΄ Νούνιες, 25΄ Τσούμπερ, 68΄ Τσιλούλης - 75΄ Λεμονής)
- Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0
(43΄,63΄ Ούρζι)
- Ζάκυνθος – Κηφισιά 1-6
(66΄πεν. Σίλβα - 17΄ Γιάγκνε, 27΄ Σαγκάλ, 45+2΄ Πολυκράτης, 63΄ Αντονίσε, 76΄ Θεοδωρίδης, 90+2΄πεν. Μπένι)
- Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 0-0 (3-1 στα πέναλτι)
- Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμαριά 1-0
(51΄ Γιακούμακης)
- Καλαμάτα - Παναιτωλικός 4-2
(30΄,87΄ Καλουτσικίδης, 34΄,50΄ Βάργκας - 52΄ Σατσιάς, 90+2΄ Μανρίκε)
- Πανσερραϊκός - Πανθρακικός 2-1
(4΄ Αδάμ, 90+4΄πεν. Πασάς - 24΄ Γκορντεζιάνι)
Δευτέρα 24 Αυγούστου
17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό
Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase:
Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
ΟΦΗ
ΑΕΛ
Άρης
Βόλος
Ατρόμητος
Λεβαδειακός
Καλαμάτα
Κηφισιά
Νέστος Χρυσούπολης
Νίκη Βόλου
Πανσερραϊκός
Ελλάς Σύρου ή Μαρκό