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Παναθηναϊκός: Έτοιμοι για το πρώτο βήμα – Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Νίστρουπ

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ματς με την Χράντετς Κράλοβε – Επιστρέφει ο Τσάπρας. 

Παναθηναϊκός: Έτοιμοι για το πρώτο βήμα – Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Νίστρουπ
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Η πρώτη αναμέτρηση με τη Χράντετς Κράλοβε (Πέμπτη 20/8) είναι προ των πυλών. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς των play offs του Conference League, χωρίς κάποιο πρόβλημα.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε να μην ανακοινώσει αποστολή για την αναμέτρηση. Δεδομένα έχει την επιστροφή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στην προηγούμενη αναμέτρηση.

Το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης, δίτερμα σε περιορισμένο χώρο, τελειώματα και στατικές φάσεις.

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