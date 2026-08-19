Παναθηναϊκός: Έτοιμοι για το πρώτο βήμα – Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Νίστρουπ

Η πρώτη αναμέτρηση με τη Χράντετς Κράλοβε (Πέμπτη 20/8) είναι προ των πυλών. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς των play offs του Conference League, χωρίς κάποιο πρόβλημα.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε να μην ανακοινώσει αποστολή για την αναμέτρηση. Δεδομένα έχει την επιστροφή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στην προηγούμενη αναμέτρηση.

Το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης, δίτερμα σε περιορισμένο χώρο, τελειώματα και στατικές φάσεις.