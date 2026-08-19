Παναθηναϊκός: Στην ευρωπαϊκή λίστα ο Πάλμερ-Μπράουν αντί του Ζαρουρί

Ο Παναθηναϊκός όπως είχε δικαίωμα μέχρι μία μέρα πριν το πρώτο ματς, αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ τοποθέτησε σε αυτή τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, αφαιρώντας τον Ανάς Ζαρουρί. Έτσι ο Αμερικανός θα είναι διαθέσιμος στα ματς με τους Τσέχους, σε αντίθεση με τον Μαροκινό.

Αυτό έγινε ειδικά για τις δύο αυτές αναμετρήσεις, καθώς ο Δανός προπονητής έκρινε πως αυτή τη στιγμή ήταν περισσότερο απαραίτητη η παρουσία του, από ενός ακόμη εξτρέμ.

Αν όλα πάνε καλά και ο Παναθηναϊκός προκριθεί στη League Phase, εκεί θα έχει το δικαίωμα να καταρτίσει απ’ την αρχή τη λίστα του.

Η αποστολή για το ματς του ΟΑΚΑ:

Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος, Λιβάι Γκαρσία.