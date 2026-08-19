· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Στην ευρωπαϊκή λίστα ο Πάλμερ-Μπράουν αντί του Ζαρουρί

Ποιος ο λόγος της αντικατάστασης για τα ματς με τη Χράντετς Κράλοβε – Η αποστολή για το ματς του ΟΑΚΑ. 

Παναθηναϊκός: Στην ευρωπαϊκή λίστα ο Πάλμερ-Μπράουν αντί του Ζαρουρί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός όπως είχε δικαίωμα μέχρι μία μέρα πριν το πρώτο ματς, αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ τοποθέτησε σε αυτή τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, αφαιρώντας τον Ανάς Ζαρουρί. Έτσι ο Αμερικανός θα είναι διαθέσιμος στα ματς με τους Τσέχους, σε αντίθεση με τον Μαροκινό.

Αυτό έγινε ειδικά για τις δύο αυτές αναμετρήσεις, καθώς ο Δανός προπονητής έκρινε πως αυτή τη στιγμή ήταν περισσότερο απαραίτητη η παρουσία του, από ενός ακόμη εξτρέμ.

Αν όλα πάνε καλά και ο Παναθηναϊκός προκριθεί στη League Phase, εκεί θα έχει το δικαίωμα να καταρτίσει απ’ την αρχή τη λίστα του.

Η αποστολή για το ματς του ΟΑΚΑ:

Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος, Λιβάι Γκαρσία.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:57 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Μπόντο/Γκλιμτ και Σέλτικ… έφυγαν για League Phase!

23:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα

23:19 OPINION

Πάει συσπειρωμένος στον πρώτο τελικό, θέλει νίκη με κάθε τρόπο!

22:46 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στην ευρωπαϊκή λίστα ο Πάλμερ-Μπράουν αντί του Ζαρουρί

22:20 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έτοιμοι για το πρώτο βήμα – Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Νίστρουπ

22:03 CONFERENCE LEAGUE

ΠΑΟΚ: Χωρίς Ζίβκοβιτς και στα δύο ματς με την Μπραν

21:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα αποτελέσματα της προκριματικής φάσης – Οι ομάδες της League Phase

21:19 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Ο Γουόκαπ… φέρνει Πλώτα από Προμηθέα

21:03 CONFERENCE LEAGUE

ΠΑΟΚ: Φίλαθλοι «ντόπαραν» ψυχολογικά τους παίκτες

20:35 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Δικός του» ο Γκονζάλες, έρχεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τους Μεξικανούς

20:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FIFA: Ένας εκ των αντιπροέδρων… γύρισε την πλάτη στον Ινφαντίνο

19:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Εντυπωσίασε η Καλαμάτα, άφησε εκτός τον Παναιτωλικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας