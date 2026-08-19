Πάει συσπειρωμένος στον πρώτο τελικό, θέλει νίκη με κάθε τρόπο!

Μετά τις δύο προκρίσεις ο Παναθηναϊκός έφθασε στα play off. Και θέλει και μία τρίτη πρόκριση κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, για να παίξει στην League Phase του Conference League, που είναι ο καλοκαιρινός στόχος. Διότι ο πρώτος στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ομάδα πάει σε αυτά τα παιχνίδια συσπειρωμένη. Ο κόσμος ξέρει την σημασία των αγώνων και όσοι πάνε στο ΟΑΚΑ θα κάνουν τα πάντα, για να βοηθήσουν την ομάδα, να φθάσει στην νίκη. Διότι η νίκη είναι το ζητούμενο σε αυτό το πρώτο ματς, που θα δώσει στον Παναθηναϊκό έναν αέρα ενόψει Τσεχίας.

Η απόφαση της διοίκησης να χορηγήσει διαρκείας σε όλους τους παίκτες της ομάδας που έχουν πάρει πρωτάθλημα, η συμμετείχαν σε μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες(εξαιρείται όποιος έφυγε και μετά ξέχασε ότι έπαιζε στον Παναθηναϊκό και δεν σεβάστηκε με τα λόγια του και τις πράξεις του την μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας) είναι μία πολύ σημαντική απόφαση. Και στην Ελλάδα δεν γίνεται σε άλλη ομάδα. Ούτε ο Παναθηναϊκός το έκανε μέχρι τώρα και έκανε μεγάλο λάθος. Οι περισσότεροι πρώην μεγάλοι παίκτες έφευγαν και έριχναν μαύρη πέτρα πίσω τους. Ο Παναθηναϊκός έτρωγε τα παιδιά του. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να αναγνωρίζεις τα λάθη σου, να τα διορθώνεις και να πηγαίνεις μπροστά.

Αυτό ακριβώς έκανε ο Παναθηναϊκός, διότι θέλει πρώτον να αναγνωρίσει την ιστορία του και να σεβαστεί τα δικά του παιδιά, και δεύτερον θέλει σε αυτήν την χρονιά να μπει συσπειρωμένος, όσο δεν ήταν ποτέ τα τελευταία χρόνια. Διότι μόνο ενωμένος γράφεις ιστορία.

Τώρα είναι μπροστά ο πρώτος τελικός με την Χράντετς. Οι Τσέχοι είναι ομάδα, που παίζουν προσπαθούν να παίξουν, τρέχουν πολύ, πρεσάρουν, αλλά υστερούν σε ποιότητα. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος και οφείλει να προκριθεί. Θα το κάνει αν είναι σοβαρός, βελτιωθεί αμυντικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και είναι αποτελεσματικός στην επίθεση.

Μέχρι τώρα στο ΟΑΚΑ δεν έχει νικήσει φέτος. Ηρθε 2-2 με την Πάκσι και 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948. Αυτό το παιχνίδι είναι ανάγκη να το νικήσει. Το ξέρουν όλοι μέσα στην ομάδα και όλος ο Παναθηναϊκός οργανισμός ζει για αυτά τα ματς. Τίποτα δεν θα κριθεί από το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, αλλά η ομάδα πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα και να πάει με νίκη στην Τσεχία. Με κάθε τρόπο, είτε παίξει καλά η ομάδα, είτε όχι πρέπει σε αυτό το ματς να έρθει η νίκη.

*Μετά τα ματς θα κλείσει και το θέμα του χαφ με την καλύτερη δυνατή επιλογή. Μέχρι τώρα το 95% των στόχων έχει επιτευχθεί στις μεταγραφές και σε καλό χρόνο και με καλές επιλογές. Ολοι το κερασάκι περιμένουμε και πιστεύω θα είναι καλό. Δύο εβδομάδες έμειναν και θα μάθουμε.