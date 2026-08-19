Ολυμπιακός: Ο Γουόκαπ… φέρνει Πλώτα από Προμηθέα

Την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει πάει στα άκρα με τον Τόμας Γουόκαπ και ο παίκτης φαίνεται απίθανο να φορέσει ξανά τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», γεννήθηκε μια τεράστια ανάγκη: Ενίσχυση του ελληνικού κορμού της ομάδας του Πειραιά. Αυτό γίνεται με την απόκτηση του Νίκου Πλώτα.

Ο παίκτης του Προμηθέα Πάτρας, ο οποίος περιμένει το σκεπτικό της ΕΕΑ για τη σχέση του με τον Βαγγέλη Λιόλιο, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Με τη διοίκηση του Προμηθέα να «δίνει τα χέρια» με τους «ερυθρόλευκους» για την παραχώρησή του.

Ο Πλώτας αναμένεται να ταξιδέψει στην Αττική για να περάσει ιατρικές εξετάσεις. Την περασμένη σεζόν είχε 5,5 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ στο πρωτάθλημα.